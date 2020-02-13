25 Августа 2020
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Общество Свердловская область В России Москва
Дмитрий Ионин (2019) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили на каждое заседание приглашать прокурора

В Госдуме предложили на каждое заседание нижней палаты парламента приглашать представителя Генеральной прокуратуры. Такую инициативу высказал депутат Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), он привел в пример практику Свердловской области.

"Тут коллеги Альшевских, Ковпак, Чепиков – они не дадут соврать, у нас в заксобрании Свердловской области на каждом заседании присутствовал представитель областной прокуратуры – для оперативного реагирования. Ведь у нас с вами почти на каждом заседании звучит какая-то история, случай нарушения в правоприменительной практике, несправедливости в отношении людей", - отметил парламентарий.

Он высказал это мнение при обсуждении в первом чтении поправок, предусматривающих снятие ответственности с руководителей и работников структурного подразделения компании, если эта компания была создана "для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений".

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В Госдуме предложили на каждое заседание приглашать прокурора

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Теги: госдума, дмитрий ионин, правоприменительная практика, прокурор, надзор



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