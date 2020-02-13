Медики Тюмени оценили вероятность инкубационного периода коронавируса в 21 день

Глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова на брифинге прокомментировала информацию о том, что симптомы коронавируса якобы могут проявиться через 21 день после заражения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее были опубликованы результаты исследования "Клинические характеристики нового коронавируса 2019 г. в Китае", в котором принимал участие известный китайский пульмонолог и эпидемиолог Чжун Наньшань. Авторы исследования изучили данные 1,1 тыс. пациентов, заразившихся коронавирусом, из 522 больниц в 31 провинции Китая. По их данным, в большинстве случаев инкубационный период составляет три дня, но в некоторых случаях симптомы заболевания могут проявиться как уже через один день, так и через 24 дня.

Говоря о том, что симптомы коронавируса могут проявиться только на 21 день, Куликова сказала, что "подобная информация из СМИ не имеет отношения к реальности".

"Сегодня мы выписали четырёх контактных студентов, анализы показали, что коронавируса у них нет. Они поступали здоровыми, сейчас они могут вернуться к обычным делам. Из "Градостроителя" перевели одного туриста по причине, не связанной с коронавирусом. То есть 140 остаются в центре, четверо – в больнице. Сборы анализов продолжается, сегодня они были взяты вновь. Персоналу трудно, работы много. Я с ними каждый день на связи. Находиться в изоляции психологически тяжело, к сожалению, надо принять обстоятельства смиренно. Там все – добровольцы", - сказала Куликова.

Психолог работает, в то числе, и с работниками. Его помощь востребована.

"Выписка будет традиционной. Справки о пребывании на карантине получат все", - сказала Куликова.