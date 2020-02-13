Медики Тюмени оценили вероятность инкубационного периода коронавируса в 21 день

25 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовой ремонт: http://remont.youdo.com/repair/room/12-13/, подробнее >>
http://remont.youdo.com/furniture/repair/cabinets/kupe/ - подробнее здесь.
Услуги проверенных исполнителей: http://remont.youdo.com/doors/transoms/ тут.



Общество Тюменская область
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Медики Тюмени оценили вероятность инкубационного периода коронавируса в 21 день

Глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова на брифинге прокомментировала информацию о том, что симптомы коронавируса якобы могут проявиться через 21 день после заражения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее были опубликованы результаты исследования "Клинические характеристики нового коронавируса 2019 г. в Китае", в котором принимал участие известный китайский пульмонолог и эпидемиолог Чжун Наньшань. Авторы исследования изучили данные 1,1 тыс. пациентов, заразившихся коронавирусом, из 522 больниц в 31 провинции Китая. По их данным, в большинстве случаев инкубационный период составляет три дня, но в некоторых случаях симптомы заболевания могут проявиться как уже через один день, так и через 24 дня.

Говоря о том, что симптомы коронавируса могут проявиться только на 21 день, Куликова сказала, что "подобная информация из СМИ не имеет отношения к реальности".

"Сегодня мы выписали четырёх контактных студентов, анализы показали, что коронавируса у них нет. Они поступали здоровыми, сейчас они могут вернуться к обычным делам. Из "Градостроителя" перевели одного туриста по причине, не связанной с коронавирусом. То есть 140 остаются в центре, четверо – в больнице. Сборы анализов продолжается, сегодня они были взяты вновь. Персоналу трудно, работы много. Я с ними каждый день на связи. Находиться в изоляции психологически тяжело, к сожалению, надо принять обстоятельства смиренно. Там все – добровольцы", - сказала Куликова.

Психолог работает, в то числе, и с работниками. Его помощь востребована.

"Выписка будет традиционной. Справки о пребывании на карантине получат все", - сказала Куликова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Медики Тюмени оценили вероятность инкубационного периода коронавируса в 21 день

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, Инна Куликова, брифинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.02.2020 13:00 Мск В Тюмени выписаны студенты ТИУ, контактировавшие с переболевшей коронавирусом китаянкой
Ранее 13.02.2020 03:01 Мск Власти Гонконга: коронавирус может распространяться по канализационным трубам

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети