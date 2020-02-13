25 Августа 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Тюменская областная дума табличка (2014) | Фото: Накануне.RU

Расходы на содержание Тюменской областной думы выросли

Расходы на содержание Тюменской областной думы увеличены на 120 млн руб. в 2020 г., передает корреспондент Накануне.RU.

По словам и.о. директора департамента финансов Тюменской области Михаила Таранова, увеличение расходов связано с тем, что в состав областной думы вошло управление делами парламента, которое раньше являлось отдельным юридическим лицом.

В целом, расходы областного бюджета на 2020 год были увеличены на сумму свыше 8,8 млрд руб., на 2021 год на сумму 181,2 млн руб., на 2022 год уменьшены на сумму 553,8 млн руб.

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Расходы на содержание Тюменской областной думы выросли

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Теги: Тюменская областная дума, бюджет, расходы



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