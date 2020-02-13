25 Августа 2020
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Экономика Пермский край
Машиностроительный завод им. Дзержинского, ЗиД, промышленность Пермского края (2017) | Фото: Накануне.RU

Махонин встретился с главой "АВИТЕК": ЗиД обеспечен заказами на 400 млн

В Перми состоялась встреча и.о. губернатора края Дмитрия Махонина с главой АО "ВМП "АВИТЕК" Александром Ивановым, на которой решена судьба оборонного машзавода имени Дзержинского – предприятие обеспечено заказами. После глава региона встретился с работниками завода, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

На встрече с заводчанами Махонин сообщил, что "попросил "АВИТЕК", чтобы заказы, запланированные на этот год, вернули заводу".

"Речь идет о контракте на 400 млн руб. В случае, если заказ будет исполнен в срок, будет подписан другой контракт. На 170 млн руб. Спасибо руководству компании, что оперативно откликнулись и подтвердили эту возможность", - сказал он.

Предприятие готово вернуть заказы, потому что верит в коллектив завода.

"Мы помним завод сильным партнером. 70-80% всех заказов завода было именно от "АВИТЕК". Но последние два года завод утратил позиции надежного партнера – переносили контракты, сроки сдачи, следовательно, заказчики не вовремя оплачивали заказы. Сейчас у нас уже создано дублирующее производство, но мы верим, что завод можно восстановить. А благодаря поддержке краевых властей, это будет сделать проще", - сказал Иванов.

Начальница цеха № 4 Любовь Лагутина рассказала, что теперь у нее с коллегами есть уверенность в том, что работой они обеспечены.

Встреча с рабочими, завод имени Дзержинского, Дмитрий Махонин(2020)|Фото: Правительство Пермского края

"На заводе сейчас 500 с лишним работников, раньше было больше 1 тыс. Но с новыми заказами мы снова будем набирать народ. Я думаю, что мы это с легкостью сделаем", - сказала она.

Сейчас в пятидневную рабочую неделю здесь трудится более 500 человек, заплату работники получают два раза в месяц.

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Махонин встретился с главой "АВИТЕК": ЗиД обеспечен заказами на 400 млн

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Теги: завод имени Дзержинского, заказ



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