25 Августа 2020
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Политика В России В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
козак дмитрий николаевич заместитель председателя правительства рф (2017) | Фото: Накануне.RU

В Кремле решили, что Козак будет заниматься Украиной, а Сурков - Донбассом?

В российском руководстве решили, что Донбассом и Украиной будут заниматься разные люди: замглавы администрации президента России Дмитрий Козак - Украиной, а помощник президента Владислав Сурков - Донбассом. Об этом написал военный журналист Семен Пегов.
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По его словам, еще обсуждается, как это будет оформлено, но для ДНР и ЛНР никаких изменений не произошло. Как и то, что Союз добровольцев Донбасса, который возглавляет первый лидер ДНР Александр Бородай, "никто сворачивать не собирается".

"Донбасс таким образом обретает в российской политической конъюнктуре особый статус. Де-факто он уже не Украина, но и не совсем внутренняя политика", - отмечает Пегов, имея в виду принятие в гражданство РФ, но в условиях дипломатического непризнания республик.

Интересно, что в январе депутат Госдумы назвал ДНР и ЛНР "особыми субъектами РФ".

На Украине назначение Козака многие восприняли с надеждой на уступки. Но многие с этим были не согласны. Политолог Владимир Воля считает, что "Козак - это символ заморозки конфликта". А "Зеркало недели" написало, что "Козак будет создавать иллюзии, разделять и властвовать над Украиной и ее обществом", учитывая, что большинство населения Украины хорошо относится к России.

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В Кремле решили, что Козак будет заниматься Украиной, а Сурков - Донбассом?

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Теги: Украина, Донбасс, Владислав Сурков, Дмитрий Козак



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