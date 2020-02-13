25 Августа 2020
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китайская студентка в метро (2020) | Фото: twitter.com

Рынки напуганы новой статистикой по эпидемии в Китае

Новые данные о количестве заболевших коронавирусной пневмонией в Китае вызвали панику на рынках. Начиная со вчерашнего дня власти провинции Хубэй – очага нового заболевания стали учитывать пациентов с клиническим диагнозом в числе подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

Раньше такие пациенты числились в числе предполагаемых заболевших. Клинический диагноз стал назначаться по результатам томографии лёгких, а не по результатам нескольких анализов.

В итоге, хотя общее количество людей под наблюдением осталось примерно таким же, в статистике отразился резкий скачок заболеваемости. Это, в свою очередь, вызвало обеспокоенность на рынках.

Как сообщает Infox, вниз пошли индексы американских индексов. При этом сам скачок в численности заболевших может быть связан как с улучшением учёта, так и с тем, что снижается паника, поэтому стало возможным озвучивать боле значительные цифры.

Напомним, пациенты с коронавирусом, госпитализированные в России - в Тюменской области и Забайкальском крае, выздоровели и были выписаны из больниц. Также без признаков заболевания завершился и карантин у студентов Тюменского индустриального университета, контактировавших с переболевшей китаянкой.

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Рынки напуганы новой статистикой по эпидемии в Китае

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Теги: Китай, коронавирус



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