25 Августа 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков (2020) | Фото: ТюмГУ

Министра образования РФ Валерия Фалькова официально освободили от депутатских полномочий

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании досрочно освободили Валерия Фалькова от депутатских полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято в связи с переходом Фалькова в федеральный кабмин. Напомним, новый кабинет министров сформирован 21 января. Фальков, ранее попавший в состав комиссии, которая изменит Конституцию, назначен министром науки и высшего образования России.

Также на заседании он был освобожден от должности председателя думского комитета по социальной политике и исключен из состава комитета.

Главой комитета вместо Фалькова стала депутат Ольга Шевцова.

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Министра образования РФ Валерия Фалькова официально освободили от депутатских полномочий

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Теги: Валерий Фальков, Ольга Шевцова, комитет по социальной политике



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Ранее 23.01.2020 14:38 Мск В Тюмени решили, кем заменить Фалькова, ставшего новым министром науки и высшего образования

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