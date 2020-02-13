Министра образования РФ Валерия Фалькова официально освободили от депутатских полномочий

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании досрочно освободили Валерия Фалькова от депутатских полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято в связи с переходом Фалькова в федеральный кабмин. Напомним, новый кабинет министров сформирован 21 января. Фальков, ранее попавший в состав комиссии, которая изменит Конституцию, назначен министром науки и высшего образования России.

Также на заседании он был освобожден от должности председателя думского комитета по социальной политике и исключен из состава комитета.

Главой комитета вместо Фалькова стала депутат Ольга Шевцова.