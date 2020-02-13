В челябинском СК не подтвердили, что экс-главу Миасса насильно держали в следственном управлении

25 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://remont.youdo.com/facing/other/chastnie-obyavleniya-po-otdelochnim-rabotam/, смотреть варианты >>
Сервис подбора мастеров: http://remont.youdo.com/repair/bathroom/repair-ceiling/, выбирай нас!



Происшествия Челябинская область
временный сити-менеджер Миасса Станислав Третьяков (2013) | Фото: gorod.miass.ru/

В челябинском СК не подтвердили, что экс-главу Миасса насильно держали в следственном управлении

Адвокат Сергей Колосовский написал в своем Facebook, что силовики удерживали в здании Следственного комитета по региону экс-мэра Миасса Станислава Третьякова, который является обвиняемым по уголовному делу.

Как сообщает Колосовский, Третьяков пришел в 9.00 13 февраля в здание управления, но следователь запретил ему покидать помещение без адвоката. Сам Колосовский в этот день не смог быть в Челябинске - он отметил, что следователи были обязаны предупредить его за пять дней.

Позже Колосовский написал на своей странице в Facebook, что Третьякова отпустили из здания.

В СУ СК России по Челябинской области Накануне.RU рассказали, что не подтверждают факт насильного удержания в здании Следственного управления СК бывшего главы Миасса.

Ранее Челябинский областной суд оставил в силе решение об изменении Третьякову, обвиняемому в получении взятки, меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Напомним, бывший сити-менеджер был задержан силовиками в здании администрации городского округа 7 ноября 2018 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в 2012 году он, занимая должность замглавы администрации города, получил более 140 тыс. руб. за выделение земельного участка.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В челябинском СК не подтвердили, что экс-главу Миасса насильно держали в следственном управлении

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Станислав Третьяков, администрация Миасса, Миасс, арест, СК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети