В челябинском СК не подтвердили, что экс-главу Миасса насильно держали в следственном управлении

Адвокат Сергей Колосовский написал в своем Facebook, что силовики удерживали в здании Следственного комитета по региону экс-мэра Миасса Станислава Третьякова, который является обвиняемым по уголовному делу.

Как сообщает Колосовский, Третьяков пришел в 9.00 13 февраля в здание управления, но следователь запретил ему покидать помещение без адвоката. Сам Колосовский в этот день не смог быть в Челябинске - он отметил, что следователи были обязаны предупредить его за пять дней.

Позже Колосовский написал на своей странице в Facebook, что Третьякова отпустили из здания.

В СУ СК России по Челябинской области Накануне.RU рассказали, что не подтверждают факт насильного удержания в здании Следственного управления СК бывшего главы Миасса.

Ранее Челябинский областной суд оставил в силе решение об изменении Третьякову, обвиняемому в получении взятки, меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Напомним, бывший сити-менеджер был задержан силовиками в здании администрации городского округа 7 ноября 2018 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в 2012 году он, занимая должность замглавы администрации города, получил более 140 тыс. руб. за выделение земельного участка.