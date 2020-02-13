Бывший глава Махачкалы освобожден из-под стражи

25 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://remont.youdo.com/tile/price/, посмотреть.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/tile/material/ukladka-mozaichnoy-plitki/, отзывы.
http://remont.youdo.com/electrician/electrical-wiring/ - выбирай!



Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
(2005) | Фото: www.1tv.ru

Бывший глава Махачкалы освобожден из-под стражи

Суд освободил из-под ареста бывшего исполняющего обязанности главы Махачкалы, экс-руководителя дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеда Сулейманова.

Как передает "Интерфакс", закончился максимальный срок содержания его под стражей. Уточняется, что обвинения с Сулейманова не сняты, он будет находиться дома до суда.

Напомним, Сулейманов был задержан в августе 2018 года. В СКР сообщили, что руководитель ТФОМС подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники преступного сообщества похитили более 210 млн рублей. После ареста Сулейманову было предъявлено еще одно обвинение - в превышении должностных полномочий.

Громкие аресты начались в Дагестане в 2018 году. Напомним, в феврале того года все правительство республики было отправлено в отставку. Перед этим чиновники правительства Дагестана попались на хищении средств соцпрограмм. Среди них - председатель правительства Дагестана.

Обвинение было предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо были арестованы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший глава Махачкалы освобожден из-под стражи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: магомед сулейманов, махачкала, арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.10.2019 14:12 Мск Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам колонии
Ранее 10.06.2019 10:17 Мск В Дагестане арестовано все руководство Комитета лесного хозяйства
Ранее 04.06.2019 12:11 Мск Экс-главу Дагестана допросят по делу против бывших высокопоставленных чиновников республики
Ранее 06.09.2018 16:48 Мск Замминистра образования Дагестана задержан по подозрению в причастности к хищению бюджетных средств
Ранее 04.09.2018 14:15 Мск В Дагестане задержали высокопоставленного чиновника
Ранее 30.08.2018 12:50 Мск Подследственный глава ФОМС Дагестана отстранен от должности по решению суда
Ранее 24.08.2018 12:54 Мск Против главы ТФОМС Дагестана возбуждено еще одно уголовное дело
Ранее 18.08.2018 12:19 Мск Задержан глава ТФОМС Дагестана – его подозревают в хищении 210 миллионов рублей
Ранее 07.07.2018 12:03 Мск Бывший министр здравоохранения Дагестана задержан в Махачкале
Ранее 04.04.2018 04:09 Мск На бывшего врио председателя правительства Дагестана заведено еще одно дело
Ранее 28.03.2018 16:20 Мск Правоохранители провели выемку документов в Минздраве Дагестана

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети