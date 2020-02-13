Бывший глава Махачкалы освобожден из-под стражи

Суд освободил из-под ареста бывшего исполняющего обязанности главы Махачкалы, экс-руководителя дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеда Сулейманова.

Как передает "Интерфакс", закончился максимальный срок содержания его под стражей. Уточняется, что обвинения с Сулейманова не сняты, он будет находиться дома до суда.

Напомним, Сулейманов был задержан в августе 2018 года. В СКР сообщили, что руководитель ТФОМС подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участники преступного сообщества похитили более 210 млн рублей. После ареста Сулейманову было предъявлено еще одно обвинение - в превышении должностных полномочий.

Громкие аресты начались в Дагестане в 2018 году. Напомним, в феврале того года все правительство республики было отправлено в отставку. Перед этим чиновники правительства Дагестана попались на хищении средств соцпрограмм. Среди них - председатель правительства Дагестана.

Обвинение было предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо были арестованы.