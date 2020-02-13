25 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Зима на Ямале, холода, суровая зима на Ямале, мороз, морозы, холод на Ямале (2016) | Фото: правительство.янао.рф

"Помещений нет - дали сгоревший балок". Жительница Ямала пожаловалась на отсутствие морга в приграничном селе

В сети появилось обращение жительницы Ямальского района к главе муниципалитета Андрею Кугаевскому. Автор говорит об отсутствии в селе Мыс Каменный морга и условий для работы патологоанатома, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Пост появился в группе "ВКонтакте" "Голос тундры". Его автор, Юлия С., говорит о том, что после того, как у неё умер сын, оказалось, что в селе Мыс Каменный нет морга.

"После того, как нашли тело моего погибшего сына, оказалось, что в селе Мыс Каменный нет морга. Глава Олег Сперенков сказал, что у него нет помещений, что он "отвечает только за живых людей"", - отмечает Юлия.

Она добавила, что позже для работы патологоанатома "дали сгоревший балок, где не было элементарных условий – света, отопления, воды".

"Потолок весь в щелях и дырах. Пол покрыт льдом и грязью, ни разу после подобных случаев не моют и не дезинфицируют. Про стол вообще молчу – он – чернее ночи. Электричество, чтобы подключить обогреватели, протянули из административных гаражей. Двери не закрываются, в потолок воткнули тряпку, что бы сохранять тепло, но и это не помогало, так как везде были щели", - написала она.

Для утепления помещения позже выделили тепловые пушки, работающие на солярке.

"Они в любой момент могли загореться, так как неисправны. В помещение старались не заходить, так как его охватил угарный газ. Заходили, чтобы заправить и когда глохла пушка. Мы по два человека в четыре смены дежурили по два часа целые сутки. Патологоанатом не мог спокойно работать, каждые полчаса ходил греться в теплое место. Не было воды, что бы помыть руки, элементарного рабочего стола", - резюмировала Юлия.

Село Мыс Каменный расположено на западе Обской губы, вдоль Каменной косы. Было основано как база Заполярной геофизической экспедиции. Входит в пограничную зону РФ, которая на Ямале установлена в полосе местности шириной 10 км от морского побережья.

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"Помещений нет - дали сгоревший балок". Жительница Ямала пожаловалась на отсутствие морга в приграничном селе

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Теги: Мыс Каменный, село, морг, Андрей Кугаевский, Олег Сперенков



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Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2020 09:50 Мск В приграничном селе Ямала после жалобы главе района появится морг

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