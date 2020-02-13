Финал Кубка России по футболу-2020 пройдет в Екатеринбурге

Финал Кубка России по футболу 2020 года пройдет в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург-Арена". Как передает корреспондент Накануне.RU, решение было принято сегодня на очередном заседании исполкома Российского футбольного союза.

Напомним, на организацию решающего матча претендовали сразу пять городов, принимавших в 2018 году игры чемпионата мира. Среди кандидатов были Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Нижний Новгород.

В этом году финальный матч Кубка страны пройдет 13 мая. Отметим, что столица Урала уже принимала финал турнира в 2012 году.

Борьбу за трофей продолжает и екатеринбургский "Урал". В 1/4 финала команде Дмитрия Парфенова предстоит сыграть с ярославским "Шинником".