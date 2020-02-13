В Кургане начальник управления охраны труда предприятия забирал себе часть премий сотрудников

В Кургане будут судить начальника управления охраны труда одного из предприятий.

Мужчина забирал у своих подчиненных часть их премий.

Общая сумма незаконно полученных таким образом денег составила около 100 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Также установлено, что обвиняемый подписал незаконные распоряжения о совмещении обязанностей одним из работников предприятия - на самом же деле этот сотрудник на работу не ходил. Мужчина получил за несуществующего работника более 120 тыс. руб.

Начальник полностью признал свою вину, сейчас его ждет суд.