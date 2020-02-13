25 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Глава униатской церкви Святослав (Шевчук) (2016) | Фото: newsru.com/

Лидер украинских униатов заявил, что закрепления особого статуса Донбасса в конституции добивается дьявол

Лидер украинских униатов Святослав Шевчук заявил в проповеди, что изменения конституции страны и закрепления там особого статуса Донбасса добивается дьявол. Он же искушает федерализацией и "усилением регионализма".
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Политолог Владимир Корнилов с юмором написал в Twitter, что "дьяволом" президента Владимира Зеленского еще никто не называл. Хотя Зеленский прямо не говорил, что согласен на это.

"Я правильно понимаю, что Конституция Украины дана Богом? Или папой римским?" - добавил Корнилов.

Напомним, Зеленский в январе отозвал свой законопроект о децентрализации, который уже был им ранее переработан. В нем предполагалось, что Рада сможет самостоятельно, без изменения конституции определять статус административно-территориальных единиц. То есть формально утвердить особый статус Донбасса без закрепления в конституции.

Интересно, что первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция имеет четкую позицию - "особый статус в конституцию не вписывать".

Что касается дьявола, то под изменением конституции в части предоставления Донбассу особого статуса подписался в Минских соглашениях бывший президент Петр Порошенко.

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Лидер украинских униатов заявил, что закрепления особого статуса Донбасса в конституции добивается дьявол

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Теги: Украина, Донбасс, особый статус, униаты



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