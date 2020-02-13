В Шурышкарском районе Ямала школы переведены на дистанционное обучение

В Шурышкарском районе из-за роста числа заболевших ОРВИ объявили карантин. Образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно постановлению администрации района, учебный процесс в школах приостановлен до 18 февраля.

Также отменяются занятия детей в учреждениях спорта и дополнительного образования. Введен запрет на проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях.

На предприятиях и в организациях введен масочный режим.

Отметим, что карантин введен также в школах Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, Тарко-Сале, Губкинского, Тазовского и Пуровском районах школьники также переведены на дистанционный метод обучения до 18 февраля.



