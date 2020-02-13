25 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

В Шурышкарском районе Ямала школы переведены на дистанционное обучение

В Шурышкарском районе из-за роста числа заболевших ОРВИ объявили карантин. Образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно постановлению администрации района, учебный процесс в школах приостановлен до 18 февраля.

Также отменяются занятия детей в учреждениях спорта и дополнительного образования. Введен запрет на проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях.

На предприятиях и в организациях введен масочный режим.

Отметим, что карантин введен также в школах Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, Тарко-Сале, Губкинского, Тазовского и Пуровском районах школьники также переведены на дистанционный метод обучения до 18 февраля.

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В Шурышкарском районе Ямала школы переведены на дистанционное обучение

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Теги: карантин, грипп, орви, школы



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Ранее 18.02.2020 15:59 Мск Карантин в школах Нового Уренгоя продлен еще на неделю

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