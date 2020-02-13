В Госдуме нашли способ обезопасить себя от микробов при голосовании по методу Жириновского

25 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/doors/install-locks/garage/, подробности по ссылке.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/unblock/lock/search/company/geo/spb/ тут.
Объявление: http://remont.youdo.com/furniture/kitchen/, подробнее по ссылке.



Общество В России Москва
Депутат Госдумы (КПРФ) Николай Харитонов. (2020) | Фото: Дума ТВ

В Госдуме нашли способ обезопасить себя от микробов при голосовании по методу Жириновского

В Госдуме 13 февраля развернулось обсуждение мер Владимира Жириновского, которые лидер ЛДПР принял в целях профилактики коронавируса и других инфекционных заболеваний, передает корреспондент Накануне.RU.

Жириновский пришел на заседание нижней палаты парламента в медицинских перчатках, аргументируя это тем, что в Госдуме грязные поручни и полно микробов. Он отметил, что в его фракции сегодня также надел перчатки депутат Власов, а в ближайшем времени все депутаты объединения к ним присоединятся. Правда, во время выступления трибуне Жириновский перчатки снял, что – не без ехидства – подметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Жириновский пришел в Госдуму в медицинских перчатках. |Фото: Госдума РФ

Позже председатель думы заметил, что после ухода из зала заседаний лидера фракции ЛДПР-овец Власов перчатки снял.

Над инициативой Жириновского начал потешаться депутат от КПРФ Николай Харитонов, надевший на пальцы какие-то колпаки – "чтобы безопасно кнопки для голосования жать". "Вот чем отличается креатив! Не хотите носить перчатки – наденьте то, что Харитонов нашел", - рассмеялся Володин вместе со всем залом.

Депутат Госдумы (КПРФ) Николай Харитонов.|Фото: Дума ТВ

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуме нашли способ обезопасить себя от микробов при голосовании по методу Жириновского

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: госдума, владимир жириновский, перчатки, голосование, николай харитонов, вячеслав володин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети