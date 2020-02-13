В Госдуме нашли способ обезопасить себя от микробов при голосовании по методу Жириновского

Жириновский пришел на заседание нижней палаты парламента в медицинских перчатках, аргументируя это тем, что в Госдуме грязные поручни и полно микробов. Он отметил, что в его фракции сегодня также надел перчатки депутат Власов, а в ближайшем времени все депутаты объединения к ним присоединятся. Правда, во время выступления трибуне Жириновский перчатки снял, что – не без ехидства – подметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Позже председатель думы заметил, что после ухода из зала заседаний лидера фракции ЛДПР-овец Власов перчатки снял.

Над инициативой Жириновского начал потешаться депутат от КПРФ Николай Харитонов, надевший на пальцы какие-то колпаки – "чтобы безопасно кнопки для голосования жать". "Вот чем отличается креатив! Не хотите носить перчатки – наденьте то, что Харитонов нашел", - рассмеялся Володин вместе со всем залом.