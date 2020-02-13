25 Августа 2020
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Экономика В России Москва
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Госдума во втором чтении одобрила финансирование горячего питания для младших школьников

Госдума во втором чтении одобрила поправки к закону "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Документ обновляет и вносит поправки в ряд понятий, а некоторые появляются впервые, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, уточняются понятия качества пищевой продукции, в том числе характеристик, его определяющих (безопасность, потребительские свойства, энергетическая и пищевая ценность, аутентичность и другие). Вводится понятие "здоровое питание", "закрепляются его принципы, особенности организация качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения".

Авторы законопроекта, среди которых депутаты от всех фракций, отмечают, что сейчас среди детских заболеваний первое место занимают болезни органов пищеварения (19,8%). Поэтому поправками вносится специальная глава об особенностях питания детей.

Отдельно оговариваются условия предоставления бесплатного горячего питания для  детей 1-4 классов. "В силу разнообразия рациона обучающихся и наличия специфических потребностей и ограничений у отдельных из них (например, аллергии на отдельные виды пищевой продукции) на уровне федерального закона предлагается отразить лишь общие требования в категории "одноразовое горячее питание", - говорится в пояснительной записке к документу. Горячее питание должно будет состоять из горячего блюда, не считая горячего напитка. Законопроект предусматривает выделение субсидий региональным бюджетам из федерального на обеспечение горячего питания.

Депутаты составили и примерную смету стоимости питания. По данным мониторинга Минпросвещения, в 2018/19 учебном году средняя стоимость завтрака школьника составлял 46,46 руб., обеда – 66,63 руб. Средняя стоимость горячего питания составит 75,79 руб. Итоговые субсидии могут составить порядка 20 млрд руб.

"Есть ко второму чтению президентские поправки, их две: они четко и ясно определяют сроки введения бесплатного питания – оно начнется с 1 сентября. В бюджете уже предусмотрен 21 млрд руб. на четыре месяца в 2020 году", - рассказал первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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Госдума во втором чтении одобрила финансирование горячего питания для младших школьников

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Теги: госдума, горячее питание, здоровое питание, школьники



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