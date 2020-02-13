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Общество Центральный ФО В России Москва
Борис Минц (2018) | Фото: РБК

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.

Согласно постановлению, Минц будет содержаться под стражей два месяца после задержания, передает ТАСС.

Ранее были заочно арестованы сыновья бизнесмена Дмитрий и Александр. Всех троих объявили в международный розыск.

Борис Минц основал инвестиционную компанию O1 Group, владеющую и управляющую активами в сфере недвижимости и финансов. До 2013 года Минц числился и в составе акционеров ФК "Открытие", а потом продал свою долю партнерам.

В настоящее время СК расследует дело о мошенничестве О1 Group и связанных с ней банков "кольца" - это не только ФК "Открытие", но также "Бинбанк", "Промсвязьбанк" и МКБ. В "схеме" использовались средства пенсионных фондов. Для обхода ограничений на инвестиции денег таких фондов (не более 15%) О1 Group направляла средства НПФ "Будущее", НПФ "Телеком-Союз" и НПФ "Образование" через банки "кольца" в проекты O1 Properties, скупая офисную недвижимость. O1 Group была тесно интегрирована с банками "кольца" посредством перекрестного владения активами. Крупнейшим владельцем облигаций "О1 Груп Финанс" был банк "ФК Открытие". Из опасения разрушения всей банковской системы РФ ЦБ пришлось докапитализировать банки "кольца" в общей сложности на сумму порядка 1 трлн руб. Спасаясь от уголовного преследования за мошенничество, Минц с семьей сбежал в Лондон.

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Суд заочно арестовал Бориса Минца

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Теги: борис минц, банк открытие, растрата



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