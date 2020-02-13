В Екатеринбурге утвердили проекты планировки и межевания территории развязки у "Калины"

Власти Екатеринбурга утвердили проекты планировки и межевания территории развязки у "Калины". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Александр Ковальчик.

Речь идет о реконструкции транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Принятию документа предшествовала серия встреч с местными жителями и экспертным сообществом уральской столицы: были представлены компьютерные модели движения транспорта, а также схемы распределения потоков по всему будущему путепроводу в районе концерна "Калина".

Как отметили в мэрии, результаты исследований не подтвердили опасения о возможном ухудшении экологической ситуации и превышении допустимого значения выбросов в атмосферу в микрорайоне Синие Камни. Для комфорта и безопасности пешеходов разработчики предусмотрели строительство надземных и подземных переходов, установку лестничных сходов и лифтов, а также пандусов для маломобильных людей.

В итоге в проект были включены предложения, озвученные самими жителями. Реконструкция транспортной развязки у "Калины" входит в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга.