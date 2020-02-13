В Тюмени выписаны студенты ТИУ, контактировавшие с переболевшей коронавирусом китаянкой

В Тюмени выписаны студенты, контактировавшие с китайской студенткой Тюменского индустриального университета, у которой был диагностирован новый коронавирус, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по профилактике заболевания.

"13 февраля они, проведя в инфекционной больнице Тюмени на карантине 14 дней, покинули клинику. По результатам анализов заболевания у них не выявили", - уточнили в штабе.

Сама студентка ТИУ, переболевшая коронавирусом, выписана на прошлой неделе.

Напомним, ранее глава областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо отметила, что анализы у туристов, находящихся на карантине в санатории градостроитель, возьмут также на 10-ый и 12-ый дни, и если они покажут отрицательные результаты, туристов выпишут. Китайская сторона высоко оценила тесты, которые разработали российские ученые для выявления коронавируса.