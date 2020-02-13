25 Августа 2020
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Общество Тюменская область
Коронавирус, китаец, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени выписаны студенты ТИУ, контактировавшие с переболевшей коронавирусом китаянкой

В Тюмени выписаны студенты, контактировавшие с китайской студенткой Тюменского индустриального университета, у которой был диагностирован новый коронавирус, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по профилактике заболевания.

"13 февраля они, проведя в инфекционной больнице Тюмени на карантине 14 дней, покинули клинику. По результатам анализов заболевания у них не выявили", - уточнили в штабе.

Сама студентка ТИУ, переболевшая коронавирусом, выписана на прошлой неделе.

Напомним, ранее глава областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо отметила, что анализы у туристов, находящихся на карантине в санатории градостроитель, возьмут также на 10-ый и 12-ый дни, и если они покажут отрицательные результаты, туристов выпишут. Китайская сторона высоко оценила тесты, которые разработали российские ученые для выявления коронавируса.

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В Тюмени выписаны студенты ТИУ, контактировавшие с переболевшей коронавирусом китаянкой

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Теги: коронавирус, клиника, выписка



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