На Южном Урале многодетным семьям дали земли для строительства жилья, на которых стоят заброшенные коровники и растут кусты

В Агаповском районе Челябинской области местные чиновники выделили многодетным семьям земли под строительство жилья, на которых стоят полуразрушенные коровники и растут кусты.

Это произошло еще в 2018-2019 годах. Эти земли достались семьям бесплатно, однако строить на таких участках дома вряд ли получится - разрушенные фермы, фундаменты и кустарники сначала нужно убрать, а для этого нужна необходимая техника.

"43 земельных участка предоставлены многодетным семьям в собственность только заявителям, а не в общую долевую собственность всем членам многодетной семьи", - рассказали Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Регистрация права собственности на земли делалась тоже только на одного человека из семьи.

После выделения непригодных участков чиновники Агаповского района даже не удосужились отследить дальнейшую судьбу этих земель.

Сейчас прокуратура будет следить за тем, чтобы районные власти устранили все нарушения.