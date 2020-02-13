25 Августа 2020
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Политика В России
Снос гаражей в Сургуте (2018) | Фото: Администрация Сургута

Россиян ждет "гаражная амнистия": проект закона внесен в правительство

В правительство РФ внесен проект федерального закона о так называемой гаражной амнистии.

Документ разрабатывался Минэкономразвития совместно с Росреестром два года. Он определит список документов, подтверждающих право гражданина на владение объектом.

Например, длительное добросовестное использование гаража, ранее полученное решение о распределении гаража, выплата пая в гаражном кооперативе, документы, подтверждающие оплату платежей при эксплуатации гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации и так далее.

Субъекты РФ могут устанавливать дополнительные документы, позволяющие приобрести право на землю под гаражом, передает ТАСС.

По данным единого государственного реестра недвижимости, в стране незарегистрированными остаются более чем 3,5 млн гаражей. Многие годами не могли оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов, а также из-за отсутствия в законе определения "гараж".

Если законопроект будет принят, он вступит в силу в 2021 году.

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Россиян ждет "гаражная амнистия": проект закона внесен в правительство

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Теги: гаражи, гаражная амнистия, правительство



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