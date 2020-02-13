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Общество Челябинская область
регистратура (2018) | Фото:Накануне.RU

В Златоусте прокуратура проверит информацию о женщине, которая 327 раз пыталась дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать ребенку врача

Прокуратура проверит информацию женщины, которая рассказала, что 327 раз пыталась дозвониться до детской поликлиники, чтобы вызвать своему ребенку врача на дом.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения и органов управления здравоохранения города в части исполнения законодательства.

Напомним, в Златоусте женщине пришлось 327 раз позвонить в поликлинику, чтобы вызвать врача к двухлетней дочери. Ситуацию прокомментировала главврач городской детской больницы Златоуста Наталья Ахтарьянова. По ее словам, ни конкретного адреса, ни данных пациента у них нет.

"На вызовах работала бригада из двух фельдшеров и врача-педиатра. На приеме адресов находилась ещё одна медсестра. Всего дежурные специалисты отработали 48 вызовов", - рассказала она.

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В Златоусте прокуратура проверит информацию о женщине, которая 327 раз пыталась дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать ребенку врача

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Теги: поликлиника, грипп, ОРВИ, ребенок, врач, Златоуст, вызов врача



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Ранее 12.02.2020 12:46 Мск Жительнице Южного Урала пришлось 327 раз позвонить в поликлинику, чтобы вызвать врача ребенку

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