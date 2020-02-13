Советник главы Пермского края по медицине покинул свой пост

Внештатный советник губернатора Пермского края по вопросам здравоохранения Анатолий Зубарев покинул должность из-за повышения экс-губернатора Максима Решетникова до министра экономики РФ.

Как сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники ранее врио губернатора Дмитрий Махонин высказал серьезные претензии к состоянию здравоохранения и отставка Зубарева не стала для него неожиданностью, он был к ней готов.

Анатолий Зубарев консультировал Максима Решетникова по вопросам здравоохранения с 2017 года. В команде господина Решетникова он работал на общественных началах. В 1990-е годы господин Зубарев возглавлял Пермскую МСЧ №9 и городскую больницу №8. В 2000-х работал в различных городских и краевых ведомствах: от начальника управления здравоохранения Перми до социального вице-премьера Прикамья. Также у экс-чиновника был опыт работы в минздраве Московской области.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, во время последней пресс-конференции в Instagram Решетников заявил, что покинет регион только пара членов команды. При этом он отметил, что это их "личные вопросы".

"Моя позиция и просьба следующая: просьба максимально продолжить все, что начато. Просил свою команду максимально оказать помощь Дмитрию Махонину. В любом случае, у Дмитрия Николаевича в этом вопросе приоритетное право. Если будут кадровые перестановки, потеряется темп... Я просил коллег, большинство понимает и поддерживает. За три недели пока никто не уехал", - заявил экс-глава региона.