Госдума поручит Минпросвещения разобраться с зависающими сайтами при регистрации первоклассников

В регионах недавно началась регистрация первоклассников в школах. И на процесс много жалоб, рассказал в Госдуме глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. По его словам, депутаты направят в Министерство просвещения запрос с требованием провести в регионах разъяснения, поскольку сейчас некоторые муниципальные и региональные органы власти расценивают "нормы законов как рекомендательные, а не обязательные".

По словам Неверова, кое-где игнорируется правило, ставшее с прошлого года нормой закона, позволяющее в приоритетном порядке зачислять ребенка в школу, если в ней уже учится сестра или брат. Также депутат рассказал, что много жалоб поступает на электронную регистрацию. Он напомнил, что существует несколько вариантов подачи заявок: в электронном виде, через сайт госуслуг, а также лично в школе. Неверов заметил, что сайты, на которых проводится регистрация, часто подвисают.