Жириновский пришел на заседание Госдумы в медицинских перчатках и велел не тянуть к нему руки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил бороться за санитарию и гигиену в Госдуме. Он пришел на пленарное заседание в Госдуму 13 февраля в белых медицинских перчатках. Он пообещал, что в ближайшие дни вся фракция начнет ходить в перчатках, а уборщиц он попросит протереть поручни во всей думе и взять пробы со столов депутатов в зале пленарных заседаний, передает корреспондент Накануне.RU.

Жириновский заявил: "Вот и посмотрим после проб, в какой фракции больше микробов". Политик рассказал, что заказал перчатки телесного цвета, но их в продаже не оказалось – пришлось брать белые.

Также Жириновский запретил протягивать ему руку – он считает, что при рукопожатии передается больше всего бактерий и вирусов. "Только президенту подам руку и Володину. Остальным запрещаю руку мне тянуть", - заявил Жириновский.

К слову, в ходе доклада на трибуне в Госдуме Жириновский стянул с себя перчатки. "Владимир Вольфович, а что же вы перчатки сняли? Там же микробы!" – пошутил Володин. "А вообще я рад, что вы были в перчатках - ваши микробы ко мне не попадут", - добавил спикер думы.