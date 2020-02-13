Египет достиг 100-миллионного населения

Население Египта на днях достигло 100 млн, чему The New York Times посвятила специальную статью. Египет стал 14-й страной в мире, перешагнувшей этот рубеж.

Издание "обеспокоено" тем, что рост населения этой страны "усугубит нищету и безработицу" и приведет к дефициту природных ресурсов. На прошлой неделе правительство страны заявило, что будет бороться с ростом населения, который президент Абдул Фаттах Ас-Сиси назвал угрозой национальной безопасности наравне с терроризмом. Он считает, что двоих детей в семье достаточно.

Население Египта ежегодно растет на 1,8% в год, т.е. каждые 7 месяцев в стране становится на 1 млн человек больше. Более 700 тыс. молодых египтян ежегодно выходят на рынок труда. Согласно среднему варианту прогноза ООН, к 2050 году в стране будет 160 млн жителей. При этом 95% населения живут примерно на 4% территории в долине Нила.

Египет является одной из немногих стран в мире, где после длительного снижения рождаемость снова повысилась - до уровня более 3 детей на женщину. Этим тоже недовольно американское издание, которое "переживает" за Египет и считает, что расти ему нужно медленнее, а рождаемость нужно снижать. Многие египтяне с этим не согласны.

Издание приводит слова таксиста Ахмеда Абделя-Хади, который говорит, что человеческий капитал ценен, а мужчина должен сам, в соответствии со своими возможностями, определять, сколько ему иметь детей, а не кто-то должен ему это диктовать.

Отметим, что страны Юго-Восточной Азии, в которых быстро снижалась рождаемость, начинают сталкиваться с экономической проблемой - недостатком трудоспособного населения. А глобальное снижение рождаемости может привести к глобальному кризису. В прошлом году основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что самой большой проблемой, с которой человечество столкнется через 20 лет, станет сокращение населения, в том числе трудоспособного.