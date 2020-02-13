В Кургане инспекторы ДПС возле детсадов и поликлиник будут проверять правила перевозки детей в автокреслах

В Кургане сотрудники ГИБДД будут дежурить возле детских поликлиник и детских садов для проверки наличия в машинах родителей автокресел.

Как рассказали Накануне.RU в ГИБДД региона, в этом году произошло пять аварий, в которых семеро детей получили травмы. Троих детей перевозили с нарушениями.

Рейд ГИБДД пройдет с 12 по 14 февраля.

Полицейские будут выписывать штрафы тем водителям, которые нарушают правила перевозки детей в автомобиле.