25 Августа 2020
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Общество Курганская область
Ревда ДТП автокресло (2015) | Фото: ГИБДД Свердловской области

В Кургане инспекторы ДПС возле детсадов и поликлиник будут проверять правила перевозки детей в автокреслах

В Кургане сотрудники ГИБДД будут дежурить возле детских поликлиник и детских садов для проверки наличия в машинах родителей автокресел.

Как рассказали Накануне.RU в ГИБДД региона, в этом году произошло пять аварий, в которых семеро детей получили травмы. Троих детей перевозили с нарушениями.

Рейд ГИБДД пройдет с 12 по 14 февраля.

Полицейские будут выписывать штрафы тем водителям, которые нарушают правила перевозки детей в автомобиле.

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В Кургане инспекторы ДПС возле детсадов и поликлиник будут проверять правила перевозки детей в автокреслах

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Теги: Курган, ГИБДД, автокресло, дети, детсады, поликлиники



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