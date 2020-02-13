25 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

У троих пострадавших при ЧП на уральском предприятии - ожоги около 80% тела

Прокуратура уточнила тяжесть травм работников АО "Русский хром 1915" в Первоуральске, где случилось ЧП на производстве.

Этим утром в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основного на резервное произошло короткое замыкание в трансформаторе. В результате возникшей электродуги пострадали три человека - две женщины и мужчина. Все трое в срочном порядке были госпитализированы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города, предварительно, с термическими ожогами порядка 80% тела. По данным ведомства, возгорания и угрозы экологической безопасности нет, основные технологические процессы не нарушены.

Предприятие в Первоуральске(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Место, где случилось ЧП

На месте находится прокурор Первоуральска Владимир Курочкин. Как заверили в ведомстве, по итогам начавшейся проверки при наличии оснований будут приняты самые исчерпывающие меры реагирования.

Свою проверку также ведут Следственный комитет и специально созданная на самом предприятии комиссия.

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У троих пострадавших при ЧП на уральском предприятии - ожоги около 80% тела

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Теги: Русский хром, ЧП, прокуратура



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Ранее 14.02.2020 13:57 Мск Скончался второй из троих пострадавших при ЧП на уральском предприятии
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Ранее 13.02.2020 09:58 Мск На уральском предприятии в результате ЧП с трансформатором серьезно пострадали трое рабочих

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