У троих пострадавших при ЧП на уральском предприятии - ожоги около 80% тела

Прокуратура уточнила тяжесть травм работников АО "Русский хром 1915" в Первоуральске, где случилось ЧП на производстве.

Этим утром в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основного на резервное произошло короткое замыкание в трансформаторе. В результате возникшей электродуги пострадали три человека - две женщины и мужчина. Все трое в срочном порядке были госпитализированы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города, предварительно, с термическими ожогами порядка 80% тела. По данным ведомства, возгорания и угрозы экологической безопасности нет, основные технологические процессы не нарушены.

Место, где случилось ЧП

На месте находится прокурор Первоуральска Владимир Курочкин. Как заверили в ведомстве, по итогам начавшейся проверки при наличии оснований будут приняты самые исчерпывающие меры реагирования.

Свою проверку также ведут Следственный комитет и специально созданная на самом предприятии комиссия.