25 Августа 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО
(2006) | Фото: Накануне.ru

Депутаты из Тарко-Сале инициировали объединение с районом

В Тарко-Сале депутаты предложили объединить все поселения Пуровского района в муниципальный округ. Утверждается, что в результате таких преобразований пуровчане ничего не потеряют: льготы, положенные жителям сельской местности, останутся без изменений. Об этом сообщил Накануне.RU источник в правительстве Ямала.

Предложение прозвучало сегодня на заседании Совета депутатов, его единогласно поддержали. Возможность объединения дает 131 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления".

"Единая структура муниципальной власти позволяет исключить дублирование функций. Пакет полномочий должен быть в одних руках для удобства наших жителей. Создание муниципального округа дает еще одно преимущество: единый бюджет. Объединенные средства можно будет направлять на решение не только острых проблем и первоочередных задач, но и на реализацию комплексных долгосрочных программ и планов", - сказал глава городского собрания депутатов Пётр Колесников.

В 2019 г. в Федеральный закон 131-ФЗ внесены изменения, которыми введен новый вид муниципального образования – муниципальный округ, который может быть создан путем объединения поселений, входящих в состав муниципального района. Такая практика внедрена в Ставрополье, Пермском и Камчатском крае, Курганской области.

"В 2015 г. в Тарко-Сале мы начали процесс оптимизации и передали полномочия администрации города на районный уровень. Как показало время, это своевременный и эффективный шаг. Сейчас нам необходимо завершить процесс перехода на новую систему управления. Населенные пункты при такой системе упразднены не будут. Ликвидация поселковых администраций может быть компенсирована созданием территориальных отделов районной администрации. Так районная власть станет ближе к жителям, что скажется на повышении качества их жизни", - подчеркнул Пётр Колесников.

Как отметил председатель фракции "ЕР" Руслан Абдуллин, создание муниципального округа даст ощутимые преимущества.

"Сейчас нередка ситуация, когда жители не знают, к кому обратиться за помощью по тому или иному вопросу – то ли к властям поселка, то ли к властям района, – сказал он. – После объединения поселений в муниципальный округ это будет понятная всем структура власти: один глава, одна администрация, один представительный орган. При этом сокращение расходов на содержание управленческого аппарата позволит направить средства на социальные нужны и развитие территорий".

Предложения об объединении поселений в муниципальный округ направлены в Пуровскую районную думу. Кроме того, таркосалинские депутаты обратились к своим коллегам во всех поселениях района с предложением поддержать инициативу о преобразовании муниципалитета. Глава Пуровского района Андрей Нестерук поддержал депутатов и отметил необходимость максимально открыто обсудить идею слияния с жителями города и района. Для того, чтобы горожане могли высказать свое мнение, депутаты назначили публичные слушания на 2 марта.

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Депутаты из Тарко-Сале инициировали объединение с районом

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Теги: Тарко-Сале, депутаты, муниципальный округ



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