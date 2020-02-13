25 Августа 2020
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Политика Дальневосточный ФО В России Москва
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев (2016) | Фото: primrep.ru

Трутнев возглавил новое управление в правительстве – будет развивать приоритетные территории

Глава российского правительства Михаил Мишустин объявил о создании нового управления в аппарате кабинета министров. Это будет управление по развитию приоритетных территорий, его возглавит вице-премьер Юрий Трутнев, передает РБК.

"У нас появилось одно новое управление по развитию приоритетных территорий. Его возглавил Юрий Трутнев", — сказал премьер.

Трутнев сохранил свой пост в правительстве после смены премьер-министра. С 2013 года он является полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Решение о создании приоритетных территорий было принято в 2017 году. В рамках госпрограмм должны формироваться списки таких территорий.

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Трутнев возглавил новое управление в правительстве – будет развивать приоритетные территории

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Теги: юрий трутнев, правительство, приоритетные территории, вице-премьер, михаил мишустин



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