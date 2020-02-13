Трутнев возглавил новое управление в правительстве – будет развивать приоритетные территории

Глава российского правительства Михаил Мишустин объявил о создании нового управления в аппарате кабинета министров. Это будет управление по развитию приоритетных территорий, его возглавит вице-премьер Юрий Трутнев, передает РБК.

"У нас появилось одно новое управление по развитию приоритетных территорий. Его возглавил Юрий Трутнев", — сказал премьер.

Трутнев сохранил свой пост в правительстве после смены премьер-министра. С 2013 года он является полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Решение о создании приоритетных территорий было принято в 2017 году. В рамках госпрограмм должны формироваться списки таких территорий.