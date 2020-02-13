Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 года колонии за госизмену

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор ученому Алексею Темиреву, задержанному по подозрению в госизмене в 2018 году.

Как передает ТАСС, его приговорили к 7,5 годам колонии. В качестве дополнительного наказания ученому также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания.

По данным источника, ФСБ обвинила Темирева в передаче секретных сведений Вьетнаму. Речь идет о данных по оборудованию, которое он создавал в конструкторском бюро вместе со своим аспирантом из этой страны.

Темирев является доктором технических наук, проживал в Новочеркасске.

Напомним, 22 июля 2018 года суд в Москве арестовал сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева. Ему предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.

В июне 2019 года сообщалось, что в Москве задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-математического института (МФТИ) Роман Ковалев.

По данным правозащитников, задержание прошло в рамках дела обвиняемого в госизмене 75- летнего ученого Виктора Кудрявцева. В июле прошлого года был арестован еще один сотрудник ЦНИИМаш по делу о госизмене.