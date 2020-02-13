25 Августа 2020
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Политика В России Москва
Алексей Гордеев (2018) | Фото: правительство Воронежской области

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев стал зампредом Госдумы России

Бывший вице-премьер медведевского правительства Алексей Гордеев в считанные дни превратился в депутата Госдумы, более того – теперь он занимает пост заместителя председателя нижней палаты парламента.
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Депутаты утвердили постановление, согласно которому "на основании личного заявления" от должности вице-спикера Госдумы освобожден Сергей Неверов. До сих пор он совмещал эту должность с постом главы фракции "Единая Россия". Его место тут же занял Гордеев, передает корреспондент Накануне.RU.

Таким образом, у спикера палаты Вячеслава Володина теперь такая команда замов: Алексей Гордеев ("Единая Россия"), Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), Игорь Лебедев ("ЛДПР), Ольга Тимофеева ("Единая Россия"), Петр Толстой ("Единая Россия"), Ирина Яровая ("Единая Россия"), а также два первых заместителя председателя – Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ).

"Я дважды или трижды встречался в статусе вице-премьера с главой Владимирской области и практику эту собираюсь продолжить", - заявил Гордеев на вопрос Жириновского, собирается ли новый депутат провести встречи в регионе, который он будет представлять в Госдуме.

Курировавший в кабинете Медведева сельское хозяйство Алексей Гордеев получил в Госдуме мандат, ранее принадлежавший 85-летнему депутату Геннадию Кулику (последний занял пост советника спикера Госдумы).

В 2017−2018 годы Алексей Гордеев занимал пост полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Также был губернатором Воронежской области (2009−2017), а до этой должности Гордеев занимал пост министра сельского хозяйства России (1999−2009).

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Бывший вице-премьер Алексей Гордеев стал зампредом Госдумы России

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Теги: алексей гордеев, госдума, заместитель председателя, спикер, депутат, единая россия, сергей неверов



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