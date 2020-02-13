Сотрудникам "Уралтрубмаш" начали выплачивать долги по зарплате

В Челябинске завершено уголовное дело в отношении руководителей предприятия "Уралтрубмаш" Сергея Гуськова и Александра Севостьянова.

Напомним, они обвиняются в невыплате зарплаты 118 сотрудникам на общую сумму в 15 млн руб.

На настоящий момент обеспечено погашение части работников порядка половины задолженности, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"Погашена задолженность перед 56 работниками в сумме порядка 3,5 млн руб.", - отметили в СК.

Сейчас наложен арест на имущество Гуськова и Севостьянова в сумме более 250 млн руб., также наложен арест на активы предприятия на общую сумму 150 млн руб.