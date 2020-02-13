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Происшествия Челябинская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

Сотрудникам "Уралтрубмаш" начали выплачивать долги по зарплате

В Челябинске завершено уголовное дело в отношении руководителей предприятия "Уралтрубмаш" Сергея Гуськова и Александра Севостьянова.

Напомним, они обвиняются в невыплате зарплаты 118 сотрудникам на общую сумму в 15 млн руб.

На настоящий момент обеспечено погашение части работников порядка половины задолженности, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"Погашена задолженность перед 56 работниками в сумме порядка 3,5 млн руб.", - отметили в СК.

Сейчас наложен арест на имущество Гуськова и Севостьянова в сумме более 250 млн руб., также наложен арест на активы предприятия на общую сумму 150 млн руб.

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Сотрудникам "Уралтрубмаш" начали выплачивать долги по зарплате

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Теги: Уралтрубмаш, зарплата, долги, прокуратура, Сергей Гуськов, Александр Севостьянов



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Ранее 06.02.2020 12:09 Мск В Челябинске руководство "Уралтрубмаш" будут судить за зарплатные долги в 15 миллионов

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