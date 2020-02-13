25 Августа 2020
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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге член исламских террористов получил 12 лет колонии

Оперативники ФСБ пресекли деятельность активного члена запрещенной в России террористической организации "Партия исламского освобождения" (ПИО). Об этом Накануне.RU сообщили в УФСБ по Центральному военному округу.

Как установил суд, гражданин России 1987 года рождения принимал участие в деятельности ПИО на территории Татарстана и участвовал в финансировании ее казанской ячейки.

"УФСБ России по Татарстану и республиканское ЦПЭ МВД России добыли неопровержимые доказательства причастности гражданина к деятельности ПИО. Доказано и то, что он оказывал финансовую помощь этой международной террористической организации", - рассказал осведомленный источник в силовых структурах.

коллаж, ФСБ, хакеры, киберпреступность, наручники(2017)|Фото: Накануне.RU

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признан мужчину виновным в организации деятельности экстремистской структуры и содействии терроризму. Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима.

По данным из открытых источников, ПИО насчитывает более 1 миллиона членов по всему миру. Ее адепты провозглашают своей целью разрушение существующего миропорядка и создание глобального шариатского государства. Запрещенная организация ведет агрессивную вербовку новых членов и отличается нетерпимостью к любым формам религиозного инакомыслия.

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В Екатеринбурге член исламских террористов получил 12 лет колонии

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Теги: террорист, суд, приговор, Екатеринбург



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