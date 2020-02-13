25 Августа 2020
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Экономика В России Москва
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Ставки по ипотеке в российских банках должны опуститься ниже 8% - Мишустин

Глава кабинета министров Михаил Мишустин заявил, что ставка по ипотечным кредитам должна опуститься ниже 8%. На заседании правительства РФ он отметил, что сейчас ипотечные предложения остаются слишком дорогими, хотя в последнее время ставки и снижаются – во многом благодаря снижению ключевой ставки ЦБР. Он также призвал сделать невозможным для банков накручивание ставок. Кроме того, глава кабмина поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов.
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Ставки по ипотеке в российских банках должны опуститься ниже 8% - Мишустин

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Теги: ставки по ипотеке, ипотека, банки, михаил мишустин



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