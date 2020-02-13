Ставки по ипотеке в российских банках должны опуститься ниже 8% - Мишустин

Глава кабинета министров Михаил Мишустин заявил, что ставка по ипотечным кредитам должна опуститься ниже 8%. На заседании правительства РФ он отметил, что сейчас ипотечные предложения остаются слишком дорогими, хотя в последнее время ставки и снижаются – во многом благодаря снижению ключевой ставки ЦБР. Он также призвал сделать невозможным для банков накручивание ставок. Кроме того, глава кабмина поручил упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов.