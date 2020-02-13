В мэрии объяснили, почему у Перми I засыпали гравием железнодорожные пути

В администрации Перми прокомментировали работы, которые велись в тоннеле у Перми I. Напомним, 11 февраля правозащитник Денис Галицкий рассказал о том, что неизвестные строители засыпают гравием железнодорожные пути.

По информации "Пермблагоустройство", работы связаны ремонтом железнодорожного путепровода на Монастырской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

"Сейчас внутри путепровода устанавливаются специальные подпорные конструкции, которые позволят исключить возможность обрушения пролетных строений. Напомним, сейчас на объекте ведутся первоочередные мероприятия по укреплению конструкции путепровода, которые позволят увеличить грузоподъемность моста, после чего планируется провести капремонт путепровода", - прокомментировали в мэрии, отметив, что работы ведет компания "ТехДорГрупп".

Специалисты ОАО "РЖД" обесточили и перевесили провода на опоры моста, чтобы освободить пространство для установки конструкций. Железнодорожная линия огорожена, часть ограждения демонтирована для возможности проезда техники.