В ГД предлагают ввести скидки на оплату услуг ЖКХ при использовании электронных платежек

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций, сообщает RT.

По мнению автора инициативы - депутата Бориса Чернышова, если гражданин оплачивает услуги ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то в таком случае необходимо предусматривать скидку, ведь средства на бумагу и услуги почты не тратятся. Предложение парламентарий изложил в письме главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Ранее Госдума не одобрила введение 50-процентной льготы для ветеранов боевых действий на оплату услуг ЖКХ. На сегодняшний день ветеран боевых действий имеет льготу 50% на оплату коммунальных услуг, но только из расчета 6 кв. м.

Соавтор законопроекта Александр Шерин (ЛДПР) заявил, что, по его подсчетам, льгота выльется примерно в 2 тыс. на человека, то есть государство сможет еще и сэкономить относительно альтернативы денежной компенсации (3 тыс. руб.). Тем не менее, проект нижняя палата парламента не поддержала.