Свердловский избирком назначил довыборы депутата заксобрания в связи со смертью Сухова

Избирательная комиссия Свердловской области приняла постановление о назначении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, официальный старт кампании будет дан 16 февраля - сразу после опубликования решения. А уже на следующий день может начаться выдвижение кандидатов.

Как пояснил председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов, без сбора подписей избирателей право участвовать в этой кампании имеют пять партий - четыре парламентских, а также "Яблоко".

"Остальным, включая кандидатов-самовыдвиженцев, предстоит собрать в свою поддержку минимум 4 тыс. 158 подписей. Избирать своего депутата в округе будут почти 139 тыс. человек, голосование пройдет на 107 постоянных участках", - рассказал Русинов.

Анатолий Сухов

В избиркоме добавили, что дополнительные выборы депутата свердловского заксобрания назначены в связи с досрочным прекращением полномочий Анатолия Сухова. Парламентарий скончался в августе прошлого года в возрасте 63 лет.

Как сообщало Накануне.RU, в начале этого года на праймериз "Единой России" по определению кандидата для участия в довыборах в Законодательное собрание в Краснотурьинском округе победил мэр Ивделя Петр Соколюк.