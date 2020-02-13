В Тюменской области в отделе полиции погиб человек

В отделе полиции села Байкалово погиб человек, сообщили Накануне.RU в областном управлении МВД.

Сегодня утром участковый приехал в опорный пункт полиции, который, как оказалось, объят пламенем. После того, как сотрудники МЧС потушили огонь, в помещении нашли тело. По предварительным данным, неизвестный, разбив окно, проник в помещение и включил несколько обогревателей. Произошло замыкание проводки, начался пожар.

Проверку начали сотрудники областного управления СКР.