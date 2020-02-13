25 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
проводка, электрощиток (2017) | Фото:Накануне.RU

В Тюменской области в отделе полиции погиб человек

В отделе полиции села Байкалово погиб человек, сообщили Накануне.RU в областном управлении МВД.
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Сегодня утром участковый приехал в опорный пункт полиции, который, как оказалось, объят пламенем. После того, как сотрудники МЧС потушили огонь, в помещении нашли тело. По предварительным данным, неизвестный, разбив окно, проник в помещение и включил несколько обогревателей. Произошло замыкание проводки, начался пожар.

Проверку начали сотрудники областного управления СКР.

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В Тюменской области в отделе полиции погиб человек

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Теги: село Байкалово, опорный пункт полиции, обогреватель, короткое замыкание



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