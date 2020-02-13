25 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
обстрел, Елановка, КПП, Донецк, Донбасс (2016) | Фото:

Киев заявил о согласовании нового участка для разведения войск, Донбасс опровергает

Вчера в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, после которого пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер написала в Facebook, что разведение сил в Гнутово, на юге ДНР, где находится единственный в этом районе КПП, практически согласовано.

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау не подтвердила такую договоренность, но высказала мнение, что обсуждение было конструктивным.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова отметила, что Донецк предложил продолжить работу по согласованию новых участков в дистанционном режиме. Ибо процесс осложняется тем, что Киев внес коррективы в ранее обозначенные координаты участков.

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Киев заявил о согласовании нового участка для разведения войск, Донбасс опровергает

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, разведение войск



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