Самый богатый человек в мире купил самый дорогой дом в Лос-Анджелесе за 160 миллионов долларов

Самый богатый человек в мире, основатель и совладелец компании Amazon Джефф Безос купил самый дорогой дом в Лос-Анджелесе. По данным Wall Street Journal, Безос стал обладателем особняка в Беверли Хиллз стоимостью в $165 млн.

Безос купил дом у медиа-магната Дэвида Геффена. На сегодняшний день это самая крупная сделка с недвижимостью в Лос-Анджелесе за всю историю.

Девять акров земли, на котором находится вилла, изначально принадлежали Джеку Уорнеру, основателю Warner Bros Studios. Уорнер построил особняк площадью 1300 кв. м. в 1930-х годах. Главная достопримечательность дома – деревянный паркет, на котором, по легенде, Наполеон преклонил колено, делая предложение Жозефине. Жилой комплекс состоит из особняка, больших террас, садов, двух гостевых домов, теплиц, теннисного корта, бассейна, поля для гольфа на девять лунок, гаража с собственным сервисом и газовой котельной.

Вдова Уорнера Энн после смерти мужа в 1978 году отказалась от предложения продать имение за $25 млн, заявив, что будет жить там до самой смерти. В 1990 году Геффен поставил национальный рекорд, выкупив дом за $47,5 млн. После этого он за $11 млн продал на аукционе мебель Уорнеров, которая, по словам миллионера, была слишком "затхлой и музейной". А вот паркет он решил оставить.

Безос, состояние которого оценивается в $131 млрд, уже несколько месяцев занимался поиском жилья в районах Беверли Хиллз и Бель Эйр вместе со своей девушкой Лорен Санчес. Пара сначала заинтересовалась особняком сына Руперта Мердока, он стоил $150 млн. Но потом их выбор пал на более дорогое жилье.