Стало известно, кто займется вывозом радиоактивных отходов с места строительства ЮВХ

ФГУП "РАДОН" стал победителем электронного аукциона на оказание услуг по радиационному контролю, изъятию и транспортировке радиоактивных отходов в районе строительства Юго-Восточной хорды в Москве.

Начальная цена контракта составила 80 млн рублей, ФГУП "РАДОН" предложило цену 79,6 млн рублей, сообщает сайт госзакупок. Причем это было единственное предложение о цене контракта.

ФГУП "РАДОН" (принадлежит "Росатому") уже занимается ликвидацией РАО на территории Московского завода полиметаллов, и раньше этот вопрос поручали именно ему. "Перспектива достаточно сомнительная, учитывая, что с дезактивацией РАО предприятие не справилось", - отмечает "Москва.ру".

В январе мэр Москвы Сергей Собянин признал, за территорией Московского завода полиметаллов "действительно имеются пятна радиоактивного заражения". Он заявил, что склон реки в зоне строительства участка ЮВХ рекультирвируют.

В период строительства, по словам Собянина, будет проводиться постоянный радиационный мониторинг, и в случае обнаружения малейших следов радиации, загрязненные грунты будут вывезены из Москвы.

При этом мэр заявил, что отказаться от строительства ЮВХ невозможно, так как "никаких разумных альтернатив строительству ЮВХ просто нет".

Ранее департамент строительства Москвы заявил, что провел исследования в районе строительства участка скоростной магистрали ЮВХ и не обнаружил там превышения радиационного фона и загрязнения техногенными радионуклидами.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители потребовали от столичного градоначальника остановить строительство ЮВХ. В июле 2019 года москвичи выходили на митинг, полагая, что возведения ЮВХ может привести к повторению чернобыльской катастрофы в Москве.

Эксперты опасаются, что возведение моста от Шоссейной до Кантемировской улицы спровоцирует оползни и растормошит могильник радиоактивных веществ. В Общественной палате призвали пересмотреть проект хорды, сулящий радиационное заражение. Мэрия Москвы игнорирует мнение людей, считают там.