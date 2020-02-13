Стало известно, кто займется вывозом радиоактивных отходов с места строительства ЮВХ

25 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://remont.youdo.com/repair/country-house/other/remont-derevenskogo-doma/ от 2125 руб.
Услуги профессионалов: http://remont.youdo.com/stuccoing/price/, подробнее здесь.
Ремонт под ключ: http://remont.youdo.com/repair/bathroom/material/saiding/ по ссылке.



Общество Центральный ФО В России Москва
юго-восточная хорда, митинг (2019) | Фото: Накануне.RU

Стало известно, кто займется вывозом радиоактивных отходов с места строительства ЮВХ

ФГУП "РАДОН" стал победителем электронного аукциона на оказание услуг по радиационному контролю, изъятию и транспортировке радиоактивных отходов в районе строительства Юго-Восточной хорды в Москве.

Начальная цена контракта составила 80 млн рублей, ФГУП "РАДОН" предложило цену 79,6 млн рублей, сообщает сайт госзакупок. Причем это было единственное предложение о цене контракта.

ФГУП "РАДОН" (принадлежит "Росатому") уже занимается ликвидацией РАО на территории Московского завода полиметаллов, и раньше этот вопрос поручали именно ему. "Перспектива достаточно сомнительная, учитывая, что с дезактивацией РАО предприятие не справилось", - отмечает "Москва.ру".

В январе мэр Москвы Сергей Собянин признал, за территорией Московского завода полиметаллов "действительно имеются пятна радиоактивного заражения". Он заявил, что склон реки в зоне строительства участка ЮВХ рекультирвируют.

В период строительства, по словам Собянина, будет проводиться постоянный радиационный мониторинг, и в случае обнаружения малейших следов радиации, загрязненные грунты будут вывезены из Москвы.

При этом мэр заявил, что отказаться от строительства ЮВХ невозможно, так как "никаких разумных альтернатив строительству ЮВХ просто нет".

Ранее департамент строительства Москвы заявил, что провел исследования в районе строительства участка скоростной магистрали ЮВХ и не обнаружил там превышения радиационного фона и загрязнения техногенными радионуклидами.

Как сообщало Накануне.RU, депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители потребовали от столичного градоначальника остановить строительство ЮВХ. В июле 2019 года москвичи выходили на митинг, полагая, что возведения ЮВХ может привести к повторению чернобыльской катастрофы в Москве.

Эксперты опасаются, что возведение моста от Шоссейной до Кантемировской улицы спровоцирует оползни и растормошит могильник радиоактивных веществ. В Общественной палате призвали пересмотреть проект хорды, сулящий радиационное заражение. Мэрия Москвы игнорирует мнение людей, считают там.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Стало известно, кто займется вывозом радиоактивных отходов с места строительства ЮВХ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фгуп радон, юго-восточная хорда, радиоактивные отходы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.01.2020 12:04 Мск Собянин: В зоне строительства ЮВХ действительно имеются пятна радиоактивного заражения
Ранее 22.10.2019 14:42 Мск Московская мэрия проверит "фейки" об очагах радиации в районе строительства ЮВХ

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети