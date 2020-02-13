Текслер назначил и.о. министра информационных технологий

Губернатор Алексей Текслер назначил Игоря Фетисова на должность исполняющего обязанности министра информационных технологий Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Фетисов будет исполнять обязанности министра до назначения нового руководителя. Эту работу он будет совмещать с своими должностными обязанностями на посту первого замминистра информационных технологий Челябинской области.

Отметим, что должность стала вакантна после отставки Александра Козлова, который назначен заместителем министра строительства РФ.