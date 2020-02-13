Глава "Слуги народа" оправдался за предложение дать воду в Крым в обмен на Донбасс

Глава самой большой фракции в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что предложение дать воду в Крым в обмен на уступки по Донбассу - это его личная позиция.

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На днях в телеэфире он сказал, что "точно пошел" бы на то, чтобы дать воду в Крым в обмен на то, чтобы воображаемые российские войска покинули Донбасс, а граница с Россией перешла бы под контроль Киева. Он будет считать это "достаточным компромиссом".

Глава запрещенного в России "Меджлиса" Рефат Чубаров обвинил Арахамию в "торговле нашей территорией" и продаже крымских татар. И после обвинений Арахамия написал в Facebook, что во фракции этот вопрос никогда не поднимался и "Крым - это Украина". Также он добавил, что это не его идея, а телеведущего. И он лишь высказал свое мнение, за что приносит извинения.

В конце января депутат Рады от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил, что не исключает возможности подать воду в Крым, как это делает Израиль, продавая воду в Палестину, но не сообщил более никаких подробностей.

Интересно, что вчера на своем первом брифинге новый глава офиса президента Андрей Ермак уклонился от ответа на вопрос о возможной подаче воды в Крым. "Страна" считает, что это может свидетельствовать о том, что такие переговоры негласно все же ведутся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера сказал, что Крым не может быть объектом никаких разменов, но если будут какие-то предложения, то они могут быть рассмотрены.