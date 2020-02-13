На лайнере "Diamond Princess" уже 218 заболевших коронавирусом, пятеро – в тяжелом состоянии

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере "Diamond Princess" увеличилось до 218 (+44 за сутки, из них 29 японцы). Среди новых выявленных носителей оказался один член экипажа, сообщает Japan Times. Меньше недели назад заболевших на корабле было всего 10.

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Вместе с заболевшими на корабле общее число носителей коронавируса в Японии достигло 247, что делает эту страну второй после Китая по масштабу вспышки. Издание сообщает, что пять пассажиров лайнера находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Японские власти отмечают, что остановить вспышку коронавируса на корабле сложно еще и потому, что 80% пассажиров – старше 60 лет, 215 человек – старше 80 лет и 11 – старше 90. Пожилые люди – главная группа риска по коронавирусу. Всего на корабле изначально находилось 3700 человек, больных транспортируют в японские больницы, остальные находятся на корабле на карантине, он стоит недалеко от берегов Йокогамы.

Изначально предполагалось, что карантин продлится до 20 февраля. Но теперь его сроки могут увеличиться. Впрочем, пожилым людям и тем, кто проживает в каютах без окон, при отрицательном результате теста на коронавирус позволят сойти на берег уже в ближайшую пятницу – они должны будут продолжить карантин в отведенном для этого жилье.