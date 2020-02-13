25 Августа 2020
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Общество Челябинская область
кран дым стройка (2011) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области дома 346 дольщиков будут достраивать на бюджетные средства

На Южном Урале областные средства направят на софинансирование работ по завершению строительства домов дольщиков. Уже в этом году будет возможно решить проблему 346 обманутых дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Напомним, губернатор Алексей Текслер утвердил порядок определения объема и предоставления областной субсидии в "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в 2020 - 2021 годах. Согласно документу, субсидия предоставляется Фонду в виде имущественного взносе Челябинской области ежегодно в 2020 - 2021 годах в размере 537,9 млн руб.

"На решение проблем пострадавших дольщиков 81% средств будет направляться из федерального бюджета, остальные 19% - из областного бюджета. Эти 537,9 миллионов рублей и есть региональная часть софинансирования", - отметили в минстрое.

Уже принято решение достроить дом ЖСК "Доватора-46" в Челябинске. На эти цели из бюджета области уже выделено 38,9 миллионов рублей, остальные средства направят из федерального фонда.

Также в первом полугодии планируется принять решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам "Уральской строительной компании" (ЖК «Княжеский» на улице Братьев Кашириных, 124 дольщика) и "Жилищная инвестиционная компания" (Миасс, 124 дольщика).

По ряду других проблемных домов Челябинской области Фонд подал иски на банкротство компаний, чтобы затем сменить застройщика и принять решение о достройке дома или выплате компенсаций пострадавшим дольщикам.

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В Челябинской области дома 346 дольщиков будут достраивать на бюджетные средства

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Теги: дольщики, фонд, минстрой, недострой,



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