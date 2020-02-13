25 Августа 2020
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Общество В России
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Российские ученые требуют отменить приговор фигурантам дела "Сети"

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор фигурантам дела террористической организации "Сеть" (запрещена в России). Открытое письмо опубликовано на научном портале Scientific.ru.

В нем говорится, что дело является сфабрикованным, а все доказательства по нему - "сомнительны". Судебное решение названо "актом террора".

"Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране", - заявляют подписанты.

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры семерым обвиняемым, проходящим по делу. Они получили от 6 до 18 лет в колониях строгого и общего режима за участие в деятельности террористической организации, хранение боеприпасов и взрывчатки и сбыт наркотиков.

Дело расследовала ФСБ с осени 2017 года. Всего по нему проходят 11 человек, в том числе жители Петербурга и Москвы. Им вменяют подготовку терактов ради дестабилизации обстановки в стране.

Отмечается, что все фигуранты дела не признавали вину в терроризме, только двое признали вину в покушении на сбыт наркотиков. Четверо из них рассказывали о применении к ним пыток сотрудниками ФСБ ради признательных показаний.

Как сообщает Regnum, защита обжалует приговор. По словам адвоката одного из фигурантов, некоторые свидетелей не смогли воспроизвести показания, которые были даны ими на предварительном следствии.

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Российские ученые требуют отменить приговор фигурантам дела "Сети"

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Теги: сеть, террористическая организация сеть, ученые



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