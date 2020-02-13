На уральском предприятии в результате ЧП с трансформатором серьезно пострадали трое рабочих

На АО "Русский хром 1915" в Первоуральске произошло ЧП. Серьезно пострадали трое рабочих.

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Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь предприятия Всеволод Орешкин, инцидент произошел сегодня в 8 часов 30 минут в цехе пароснабжения.

"При переключении электрооборудования с основного на резервное произошло короткое замыкание в трансформаторе. В результате возникшей электродуги пострадали три человека, которые госпитализированы. Основное производство не останавливалось, предприятие продолжает работу в штатном режиме. В причинах происшествия разбирается созданная комиссия", - сообщил Орешкин.

На предприятии не смогли уточнить степень тяжести травм работников. По некоторым данным, пострадавшие получили до 90% ожогов тела и находятся в критическом состоянии.

Свою проверку уже начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, в результате инцидента пострадали две женщины и один мужчина, которые получили обширные ожоги. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают руководство и сотрудники следственного отдела по Первоуральску. Ими опрашиваются очевидцы и представители администрации предприятия, истребована техническая документация, а также касающаяся соблюдения правил техники безопасности на производстве. Для определения степени тяжести вреда пострадавшим будут проведены соответствующие экспертизы.

Также проверку по факту инцидента начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, на место выехал прокурор Первоуральска Владимир Курочкин. Будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии.