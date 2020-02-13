Рукововдсто ГИБДД Зауралья предложило арестовывать водителей, которые попались пьяными за рулем

25 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/electrician/cabling/power-cable/other/zamena/ тут.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/tile/service/cuttingtiles/laser/, посетить сайт.
Сантехнические работы: http://remont.youdo.com/plumbers/heating-systems/install-counter/shift/install/, полное описание.



Общество Курганская область
полиция, ГИБДД, ДПС (2019) | Фото:Накануне.RU

Рукововдсто ГИБДД Зауралья предложило арестовывать водителей, которые попались пьяными за рулем

В Кургане предложили не отпускать водителей, которые были задержаны за управление автомобилем в пьяном виде, а арестовывать их - такую инициативу высказал врио начальника ГИБДД Зауралья Александр Корюкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Корюкин отметил, что в прошлом году каждая восьмая авария в регионе произошла по вине нетрезвых автовладельцев.

"Погибли 42 человека, из 160 погибших - это каждый четвертый", - отметил полицейский.

По его словам, многие из задержанных нетрезвых водителей ранее уже не раз были задержаны за пьянку за рулем.

"Всего за 2019 год возбудили 782 административных дела за езду в пьяном виде", - отметил Александр Корюкин.

Суть инициативы полицейского - задержанных водителей не нужно отпускать, их надо арестовывать на срок до 2 суток. Также, по словам Корюкина, надо скорректировать статьи Административного кодекса. Полицейский считает, что в кодекс нужно внести поправки об аресте пьяных водителей на срок от 10 до 15 суток.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Рукововдсто ГИБДД Зауралья предложило арестовывать водителей, которые попались пьяными за рулем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Корюкин, ГИБДД, пьяные водители, штраф, арест, Курган



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети