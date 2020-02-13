Рукововдсто ГИБДД Зауралья предложило арестовывать водителей, которые попались пьяными за рулем

В Кургане предложили не отпускать водителей, которые были задержаны за управление автомобилем в пьяном виде, а арестовывать их - такую инициативу высказал врио начальника ГИБДД Зауралья Александр Корюкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Корюкин отметил, что в прошлом году каждая восьмая авария в регионе произошла по вине нетрезвых автовладельцев.

"Погибли 42 человека, из 160 погибших - это каждый четвертый", - отметил полицейский.

По его словам, многие из задержанных нетрезвых водителей ранее уже не раз были задержаны за пьянку за рулем.

"Всего за 2019 год возбудили 782 административных дела за езду в пьяном виде", - отметил Александр Корюкин.

Суть инициативы полицейского - задержанных водителей не нужно отпускать, их надо арестовывать на срок до 2 суток. Также, по словам Корюкина, надо скорректировать статьи Административного кодекса. Полицейский считает, что в кодекс нужно внести поправки об аресте пьяных водителей на срок от 10 до 15 суток.