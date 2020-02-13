Югра попросила увеличить штат мировых судей в регионе, но правительство РФ против

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает увеличение в регионе количества мировых судей.

По действующему законодательству на один судебный участок должно приходиться от 15 тыс. до 23 тыс. человек населения. Территориям, где население меньше 15 тыс., полагается один судебный участок. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что сейчас в Нефтеюганском, Сургутском и Ханты-Манскийском районах, а также в Сургуте норма в 23 тыс. на один участок превышена (впрочем, не очень сильно). Так, в Нефтеюганском районе на один судебный участок приходится 24,6 тыс. человек, в Сургутском районе – 25 тыс. человек, в Сургуте – 26,7 тыс. на участок. Средняя нагрузка на одного мирового судьбу в этих районах составляет 424 дела в месяц (это примерно 20 дел в день, меньше получаса на дело).

Окружная дума соглашается, что можно было бы перераспределить нагрузку между судьями региона, учитывая, что есть районы, на которые приходится менее 15 тыс. человек. Но административное деление округа, равномерное превышение норм на указанных участках и огромные расстояния между соседними участками делают это невозможным: "Почти все районы автономного округа имеют большую площадь территории и, как следствие, значительное расстояние между судебными участками и населенными пунктами, что в комплексе с существующими проблемами транспортного сообщения и сложными климатическими условиями влияет на доступ граждан к правосудию".

Регион посчитал, что ему нужны еще шесть мировых судей (сейчас в округе 78 мировых судебных участков): три в Сургуте и по одному в Сургутском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах. По подсчетам авторов документа, содержание одного мирового судьи обойдется бюджету в 2,9 млн руб. в год, шести – 17,2 млн руб. в год.

Проект не поддержан в правительстве РФ. Там не стали учитывать аргумент на счет больших расстояний между населенными пунктами даже соседних участков, предложив перераспределить жителей переполненных участков в Березовский, Радужнинский и Урайский судебные участки (там меньше 15 тыс. человек на участок).

Также в правительстве считают, что расходы бюджета будут больше, поскольку в Югре не учли содержание приставов: "Увеличение количества судебных участков мировых судей повлечет необходимость увеличения штатной численности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, что также потребует дополнительного бюджетного финансирования".

Просьбе-законопроекту предстоит еще пройти профильные комитеты в Госдуме и оценку правового управления, так что сроки рассмотрения документа в первом чтении пока неизвестны.

Ну а коллеги югорских мировых судей из Москвы (точнее, из Щербинского района Новой Москвы) могут только посмеяться, посмотрев на их месячную нагрузку: на некоторых участках столицы она составляет 900-1000 дел в месяц. При этом средняя нагрузка по Москве составляет 307 дел в месяц.